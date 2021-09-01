Жителя Мурманска ждет суд за 20-миллионный долг по кредитам

Мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы до двух лет. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Прокуратура Первомайского округа направила в суд уголовное дело в отношении мурманчанина, который никак не хотел оплачивать огромные долги по кредитам.

- Мужчина знал о том, что в 2018 году суд обязал его выплатить в пользу банка задолженности по кредитному договору в размере более 20 миллионов рублей. В отношении северянина было возбуждено исполнительное производство, он больше двух лет скрывал получаемый доход и злостно уклонялся от погашения долга, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд Мурманска для рассмотрения по существу. За совершение преступления по статье 177 УК РФ мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы до двух лет.

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