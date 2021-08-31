Погода в Мурманске на 1 сентября 2021 года: до +12 градусов, дождь

В ближайшие дни улучшения погоды не предвидится. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В День знаний погода не порадует школьников, их родителей и учителей - будет прохладно. Так что, похоже, торжественные линейки все-таки пройдут в помещении, а не на свежем воздухе.

- 1 сентября будет облачно, временами дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +4 - 9, днем +7 - 12 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

В ближайшие дни ожидается поворот ветра к северо-западному направлению, и на Кольском полуострове начнется похолодание.

Как отметили в паблике "Погода в Мурманске", никаких перспектив по поводу улучшения погоды на этой неделе не видно.

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