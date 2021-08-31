1 сентября в Мурманской области нельзя будет купить алкоголь

1 сентября все торговые точки Мурманской области не имеют права продавать алкоголь. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

"Детские" дни календаря в Мурманской области по традиции безалкогольные. День защиты детей, Последний звонок, День молодежи и День знаний, - в это время купить спиртное нельзя.

Это 1 сентября исключением не станет. На 24 часа все торговые точки, вне зависимости от размера, лишаются продавать алкоголь, хоть пиво, хоть водку.

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