Психологи о ситуации с живодерами в Коле: "Подростков нужно обязательно обследовать"

Садисты замучили котенка до смерти. Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

Ужасный поступок подростков-живодеров из Колы, которые жестоко издевались над маленьким котенком, а затем убили его, прокомментировали психологи.

По словам волонтера-психолога Инны Вороновой, то, что натворили дети, безусловно, является отклонением с элементами садизма.

- Детей нужно обязательно обследовать. Может быть, над ребятами издевались. Жестокость могла исходить от близких, сверстников. В этом возрасте подростки также часто идут "на слабо", пытаясь выделиться. И подобный случай далеко не единичный, - отметила в беседе с "КП"-Мурманск" специалист.

Также не исключено, что имеют место быть органические поражения нервной системы. Например, при сложных родах.

- История страшная, но нужно разобраться, почему так произошло. Стоит провести энцефалограмму, посетить с детьми врача-невролога. Могут быть нарушения мозга, что влияет на поведение. Если с органикой все в порядке, то тут вступают уже психолог и психиатр, - объяснила Инна Воронова.

По словам психолога, нужно не "забивать камнями", а понять, что происходит, ведь вовремя выявленные отклонения лечатся.

Как рассказала нам специалист психологического центра «Здесь и теперь» Светлана Жданова, с детьми могли жестоко обращаться или родители были нечувствительны к эмоциональным потребностям детей и чрезмерно их опекали.

- При гиперопеке подросток таким образом развлекается, а при жестоком обращении через подобные ужасные поступки он учится быть черствым, специально создает эти ситуации, чтобы стать нечувствительным к боли, - прокомментировала наш собеседник. - Скорректировать жестокость в подростковом возрасте - задача сложная. На это нужны годы.

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