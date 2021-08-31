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Общество31 августа 2021 14:05

Пропавшую в 2018 году 26-летнюю жительницу Мурманска нашли мертвой

Ксения Платонова пропала по дороге на работу
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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Ксению Платонову искали три года. Фото: "МурманСпас"

Ксению Платонову искали три года. Фото: "МурманСпас"

12 октября 2018 года начались поиски 26-летней мурманчанки Ксении Платоновой. В тот день она вышли из дома на улице Чумбарова-Лучинского и должна была поехать на работу, но так до нее и не добралась.

Девушку искали почти три года, периодически появлялась информация, что кого-то похожего на нее видели у дороги, строек и т. д.

Сейчас волонтеры отряда "МурманСпас" сообщили, что Ксению Платонову нашли мертвой.

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