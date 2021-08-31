Малолетних живодеров из Колы защитили от самосуда

Со школьниками и их родителями планируется встреча. Фото: правительство МО

С вопиющим инцидентом, произошедшим в Коле, где подростки-живодеры изувечили маленького котенка, продолжают разбираться. Так, уже известно, что уголовное дело в отношении несовершеннолетних, 13 и 15 лет, возбуждать не стали в силу их возраста.

Тем временем некоторые северяне ополчились против подростков, собираясь учинить над ними расправу. Как сообщила "КП"-Мурманск" уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Алевтина Андреева, самосуда быть не должно - комиссия по делам несовершеннолетних и органы полиции предприняли ряд мер, для того чтобы подростки были защищены.

Также она планирует устроить встречу со школьниками.

- Я собираюсь встретиться с детьми в присутствии представителя комиссии по делам несовершеннолетних и педагогического работника. Хотелось бы поговорить с ними и разобраться, почему они так поступили, помочь им. Также возможна встреча с родителями, однако если они откажутся, то настаивать я не могу, - сообщила нам детский омбудсмен. - Я считаю, что, в любом случае, злом на зло отвечать не стоит. Тогда мы ничем не будем лучше. Нужно, чтобы у ребят отразилось в сердце, что так поступать нельзя.

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