В Апатитах приставы нашли должника в СИЗО

Злостного неплательщика алиментов нашли в СИЗО. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Судебные приставы Апатитов нашли должника в изоляторе временного содержания.

Некоторое время назад на местного жителя завели исполнительное производство: мужчина не выплачивал алименты на содержание своего ребенка. Посещение приставов северянин так же игнорировал.

В результате, когда задолженность превысила 200 тысяч рублей, мужчину объявили в исполнительный розыск. Какого же было изумление приставов, когда алиментщика обнаружили в … СИЗО. Об этом приставам сообщили полицейские.

– Мужчина отбывал наказание за административное правонарушение. После отбытия наказания мужчину доставили в отделение судебных приставов, где в отношении него за уклонение от уплаты алиментов был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, который направлен на рассмотрение в суд, – сообщили в УФССП России по Мурманской области.

В итоге должнику назначили 60 часов обязательных работ.

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