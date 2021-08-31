За сутки в Мурманской области 157 человек заболели коронавирусом

Всего с начала пандемии заразились ковидом 68 163 человека. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 31 августа 2021 года, за последние сутки 157 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 68 163 человека, количество летальных исходов - 1828 (+8 за сутки). Больше всего зараженных наблюдается в Мурманске (+59, всего 33 789), Североморске (+15, всего 6099) и Кандалакшском районе (+20, всего 4698).

На лечении остается 13 331 пациент.

Напомним: план вакцинации от коронавируса в Мурманской области выполнен на 64%. Прививку сделали 223 тысячи человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 31 августа 2021 года составило 1828 человек. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 31 августа 2021 года (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru