Число умерших от коронавируса в Мурманске на 31 августа 2021 года составило 1828 человек

На лечении остается 13 331 пациент. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 31 августа 2021 года - 1828 человек. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 8 человек.

Мурманская область остается на втором месте по смертности от ковида, уступая лишь Санкт-Петербургу. В заполярном регионе приходится 242 умерших на 100 тысяч населения.

За последний день выявили 157 новых случаев заражения COVID-19. Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 68 163 человека. Наибольшее количество заболевших приходится на Мурманск, Североморск и Кандалакшский район.

Выздоровел 53 004 северянина и гостя Заполярья, на лечении остается 13 331 пациент.

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