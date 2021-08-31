В Североморске запустят новый автобусный маршрут для школьников

Юных школьников Североморска будет возить новый автобус. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новый автобусный маршрут запускают в Североморске со 2 сентября. Он будет идти от улицы Полярная (конечная остановка маршрута №6) по улице Комсомольская (ЦРБ), на улицу Колышкина, оттуда на улицу Советская (магазин "Магнит") и улицу Северная Застава. А закончит свой маршрут он на улице Гвардейская, около лицея №1.

Для школьников проезд будет бесплатный, оплачивает затраты АТП муниципалитет. Ходить автобус будет 4 раза в день: улицы Полярной в 07:45, 09:55, 13:00, с Гвардейской в 10:30, в 14:00, в 18:20.

- Вместимость автобуса - 50 посадочных мест. Поездки будут соответствовать всем требованиям организованных перевозок детей. Для каждого рейса составлены списки детей, предусмотрены по два сопровождающих из числа сотрудников Лицея №1, - пояснила начальник Управления образования администрации ЗАТО г. Североморск Юлия Гладских. - Количество рейсов и остановки выбраны согласно потребности обучающихся на данный момент. При необходимости будут вноситься изменения в договор с АТП.

Новый маршрут понадобился потому, что школу по нацпроекту в Североморске не успели построить к 1 сентября.

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