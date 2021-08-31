Ранним утром в Кировске горели три автомобиля

Пожарные в Кировске тушили три машины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сразу три автомобиля загорелись в Кировске под утро 31 августа.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 4 часа 24 минуты. По словам очевидцев, пожар произошел у дома №5 на проспекте Ленина. Горели автомобили. На место был направлено одно пожарно-спасательное подразделение. С пламенем боролись пять человек. Огнеборцам, удалось оперативно потушить пламя.

– В результате пожара одна машина выгорела полностью, две другие частично обгорели. Произошел разлив легковоспламеняющейся жидкости, – сообщили в пресс-службе МЧМ по Мурманской области.

В причинах возгорания теперь предстоит разобраться пожарным-дознавателям.

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