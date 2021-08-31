Команда КВН из Снежногорска приглашает зрителей на съемки телепередачи

Команда из Снежногорска теперь будет на телеканале СТС, а не Первом. Фото: vk.com/snezhnogorskkvn

Команда КВН из Снежногорска "Мурманск - столица Арктики" приглашает зрителей на съемки нового проекта "Суперлига" .

Телеканал СТС будет снимать пилотный выпуск в Москве. Помимо наших земляков в съемках примут участие команды из Сургута «Борцы. Северный десант» и Армавира «Русская дорога». Вести игру будет Дмитрий Губерниев. Тем, кто хочет попасть на съемки программы, надо заполнить анкету.

Само мероприятие пройдет 3 сентября, начало в 19.00, в концертном зале Adrenaline Stadium, что на Ленинградском проспекте, 80, корпус 17.

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