Воспитанники Детской деревни SOS Кандалакша побывали в роли рыболовов

Юные северяне погуляли у озера и узнали, как ловить рыбу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Детско-юношеский туризм – это неотъемлемая часть оздоровительной деятельности, которая обеспечивает дополнительные возможности физического, интеллектуального и духовного развития детей, а также приобретение ими коммуникативного опыта во взаимоотношениях с разными людьми.

Так, например, для решения этих задач 26 августа специалистами Детской деревни SOS Кандалакша и SOS-мамой Светланой для подростков была организована прогулка на озеро, потому что Кольский полуостров – это край ста тысяч озер и рек. Во время туристической прогулки удалось создать условия для усовершенствования знаний участников в лесной местности, а также закрепления навыков, необходимых для самостоятельной жизни.

Юные северяне весело провели время на природе. Фото: Светлана Пятаева

За несколько часов юные путешественники научились выбирать место для привала, определять виды грибов, устанавливать и разбирать палатку. Главным событием этого дня стала рыбалка на поплавочную удочку – один из самых распространенных видов ловли, а также наиболее легкий в освоении. Подростки смогли с нуля понять как можно собрать рыболовные снасти: выбирать подходящий поплавок и крючок, грузило, вязать классический узел и делать забросы.

Со всеми задачами будущие рыболовы справились на отлично и поэтому в конце туристической прогулки не обошлось без сюрпризов. За чашкой ароматного и оздоровительного чая с бутербродами каждый участник был посвящен в кавалеры рыбного альянса и вознагражден за свои труды символическим окунем – самой многочисленной хищной рыбой всех озер и рек.

Дети получили за свои труды символического окуня. Фото: Светлана Пятаева

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