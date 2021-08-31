В Мурманской области завершены поиски вахтовика из Белокаменки

Поиски Азамата Мингазова завершены. Фото: "МурманСпас"

28 августа поисковый отряд "МурманСпас" объявил новый поиск - пропал 30-летний Азамат Мингазов, вахтовик из Белокаменки.

Как рассказали волонтеры, молодой мужчина перестал выходить на связь с 24 августа.

Сейчас стало известно, что поиски Азамата завершены, он жив. Подробности, где пропадал вахтовик почти неделю, пока не сообщаются.

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