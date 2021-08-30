В сети появилось видео выступления группы "Кипелов" в Мончегорске

В Мончегорске выступила группа "Кипелов". Фото: Антон ЗАБИРОВ

28 и 29 августа в Мончегорске в третий раз прошел фестиваль Imandra Viking Fest. Музыкальными гостями на нем стали три группы: Alkonost, Nomans Land и хедлайнер - группа "Кипелов".

На радость тем, кто давно следит за творчеством Валерия Кипелова, прозвучали такие песни, как "Вавилон", "Я здесь", "Беспечный ангел" и "Я свободен".

Показываем, как прошел концерт.

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