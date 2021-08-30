Погода в Мурманске на 31 августа 2021 года: до +15 градусов, временами дождь

1-2 сентября ожидается похолодание. Фото: Олег ФИЛОНОК

Последний день лета в Мурманской области будет прохладным. Что поделаешь, издержки Заполярья. 31 августа регион будет находиться под влиянием южной периферии циклона, расположенного в Баренцевом море.

- Ожидается облачная погода, временами дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +4 - 9, днем +10 - 15 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

1-2 сентября ожидается поворот ветра к северо-западному направлению, и на Кольском полуострове начнется похолодание. 1 сентября дневная температура воздуха составит +7 - 12 градусов, 2 сентября +5 - 10 градусов.

Напомним: отопление в жилые дома Мурманска начнут давать с 1 сентября. Нужное для этого постановление уже готово.

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