В лесу в районе Серебрянской дороги пропал 56-летний мужчина

Северянин был одет в темно-зеленую ветровку, резиновые сапоги.

В Мурманской области пропал еще один грибник. 56-летний (в ориентировке допущена опечатка) Владимир Иванов ушел в лес 22 августа, и вот уже неделю его не могут найти. Мужчина потерялся в районе 71-го километра по Серебрянской дороге.

Мужчина был одет в темно-зеленую ветровку, резиновые сапоги. С собой был темно-зеленый рюкзак и два белых ведра.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем северянине, просят обратиться в полицию по телефонам: 02 или 102 либо позвонить в ПСО "МурманСпас": 8-911-339-89-41 (круглосуточно).

Напомним: пропавшую у Щукозера бабушку ищут двенадцатый день. 84-летняя Венера Шигапова потерялась в лесу 19 августа.

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