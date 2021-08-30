В Териберке появятся наскальные изображения гигантских троллей

В Териберке появится новая достопримечательность. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Териберке появится новый арт-объект. Конкурс проводился Центром современного искусства «Сияние» и региональным центром поддержки и развития культурных проектов.

Участники отправились в экспедицию по Кольскому полуострову, чтобы вдохновиться и создать что-то новое и необычное. Художники были из разных регионов России, но среди них были и местные.

Федор Мухаметшин из Апатитов после экспедиции придумал четыре проекта, но на защиту выставил два. В итоге комиссия одобрила "Бухту влюбленных троллей".

- Идея родилась сама собой, когда я увидел на спутниковом снимке залив в старой Териберке: берега складываются в очертания двух профилей, мужского и женского, - рассказал "ХибИнформБюро" Федор Мухаметшин.

Рисунок будут в буквальном смысле высекать на скале вместе с промышленными альпинистами. Работы начнутся в сентябре.

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