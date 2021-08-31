Жителей Мурманска больше волнует качество воды и вывоз мусора, чем парклеты

Жители Мурманска жалуются на самые разные проблемы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Агентство Digital Guru провело исследование проблем, которые больше всего волнуют жителей города Мурманска. На первом месте - это чистота города, комфорт и безопасность жизни.

- Исследование проводилось с января по август 2021 года и основано более чем на 300 тысячах сообщений пользователей городских сообществ в социальных сетях "ВКонтакте", Facebook и Instagram, - сообщают аналитики агентства.

Они пришли к выводу, что людей волную полярные проблемы: с одной стороны это тяжелые социально-экономические условия, с другой стороны - проблемы отсутствия или недостатка комфортной городской среды. По мнению экспертов, нововведения, которые делают ставку на опыт богатых столичных регионов, не встречает понимания в глазах мурманчан. Потому что основные проблемы благоустройства не решены полностью.

- Проекты "Новый Мурманск" и реновация площади Пять Углов встретили весьма критично: тональность комментариев в популярных городских сообществах была негативна на 73% и 74% соответственно. Противоположный пример — реновация Больничного городка — негативно тонален всего на 25% и даже встречает у жителей Мурманска поддержку: проект напрямую касается улучшения их жилищных условии , - рассказывают аналитики.

Решение первоочередных вопросов комфортного проживания в городе: качественная вода, масштабная программа озеленения, доступная рыба, сообщение через Кольский залив, ремонт фасадов, аварийное жилье, вывоз мусора, снега - это те вопросы, которые постоянно поднимают северяне в социальных сетях. Значит, они и должны стать приоритетными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске на Карла Либкнехта горела автомастерская. Пожар был хорошо заметен даже издалека (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru