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Здоровье30 августа 2021 14:32

За сутки в Мурманской области 158 человек заболели коронавирусом

Мы собрали для вас последние новости по коронавирусу на 30 августа 2021 года
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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На лечении остаются 13 215 пациентов.

На лечении остаются 13 215 пациентов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 30 августа 2021 года, за последние сутки 158 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 68 006 человек, количество летальных исходов - 1820 (+8 за сутки). Больше всего зараженных наблюдается в Мурманске (+58, всего 33 730), Североморске (+12, всего 6084) и Кандалакшском районе (+17, всего 4678).

Выздоровел 52 971 человек. На лечении остаются 13 215 пациентов.

Напомним: в Мурманской области школьные линейки пройдут с коронавирусными ограничениями. 1 сентября мероприятия состоятся в очном формате.

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