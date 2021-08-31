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Общество31 августа 2021 12:00

В Полярном судебные приставы выселили мужчину из служебного жилья

У жильца закончился рабочий контракт, но покидать служебное жилье он не захотел
Вера СЛОНСКАЯ
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Приставы занялись мужчиной, который не хотел покидать служебную квартиру.

Приставы занялись мужчиной, который не хотел покидать служебную квартиру.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

После окончания служебного контракта житель Полярного должен был освободить служебное жилье, но добровольно этого не сделал. Собственник квартиры обратился в суд и получил решение, обязывающее мужчину освободить квартиру. Однако в добровольном порядке он исполнять решение суда не захотел.

- Судебный пристав установил ему срок для добровольного выселения. Однако мужчина в установленный срок решение суда не исполнил, в связи с чем было вынесено постановление о взыскании с него исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УФССП по Мурманской области.

После установления нового срока для выселения и замаячившей новой административной ответственности, жилец сам покинул квартиру и передал ключи в присутствии судебного пристава собственнику жилья.

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