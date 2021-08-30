Число умерших от коронавируса в Мурманске на 30 августа 2021 года составило 1820 человек

За последний день выявили 158 новых случаев заражения COVID-19. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 30 августа 2021 года - 1820 человек. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 8 человек.

За последний день выявили 158 новых случаев заражения COVID-19. Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 68 006 человек. Наибольшее количество заболевших приходится на Мурманск, Североморск и Кандалакшский район.

Выздоровел 52 971 пациент, на лечении остаются 13 215 северян.

Напомним: план вакцинации от коронавируса в Мурманской области выполнен на 64%. Прививку сделали 223 тысячи человек.

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