В Мурманске появилась современная автобусная остановка с зарядкой для телефонов

На остановке есть видеонаблюдение. Фото: vk.com/murmanskgroup

В Мурманске на улице Папанина появилась новая современная автобусная остановка. Там можно подзарядить телефон - есть много USB-портов для мобильных устройств. Также сделали светящиеся таблички с названием остановки. Есть и видеонаблюдение, что, возможно, защитит от вандалов.

- Жаль, что по-прежнему очень открытый тип остановки, зимой от метелей не спасет, - прокомментировали в паблике "Мурманск".

К слову, в правительстве региона говорили о том, что в городе планируется делать остановочные комплексы с отоплением. А вот когда - вопрос.

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