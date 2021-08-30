В Мурманской области дополнительно расселят 318 домов

В Мурманской области есть 318 домов, которые стали непригодны для жизни до 1 января 2021 года. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Мурманской области расширится список домов для расселения. Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве региона, состоявшемся 30 августа.

Включение в список новых зданий стало возможным в связи с расширением федеральной программы. Если ранее под расселение попадали дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года, то теперь - все, которые стали непригодны для жилья на момент до 1 января 2021 года. Таких в регионе немало.

- Для нас - дополнительно 318 аварийных домов на территории нашей области. Напомню, что сейчас в нашей программе 300 домов. По сути, мы в ближайшие годы должны решить проблему аварийного фонда, – сообщил губернатор Андрей Чибис.

Данное изменение выгодно для реновации Больничного городка.

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