В Мурманске возобновили ремонт сгоревшей крыши дома на улице Коминтерна

Говорить о нарушении контрактных сроков преждевременно. Фото: Правительство Мурманской области

Пострадавшую в пожаре крышу дома № 15 на улице Коминтерна в Мурманске снова ремонтируют. Сначала рабочие покроют специальной пленкой выгоревшие места, чтобы осадки не протекали в квартиры.

- Затем подрядчик приступит к восстановлению сгоревшей стропильной системы крыши. Для этого на объекте есть все материалы, - сообщил Федор Денисов, директор Фонда капитального ремонта.

Работы начались в доме 21 июня и, по условиям контракта, должны завершиться до 10 октября 2021 года. На сегодняшний день фасад под покраску готов на 85%, крыша под укладку металлопрофиля - на 15%. Будут соблюдены или нарушены сроки работ, на данный момент неизвестно.

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