На ярмарке «На Севере – учиться!» для школьников пройдет рок-концерт

Ярмарка "На Севере - учиться!" будет работать до 1 сентября включительно. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Буккросинг, мастер-классы и рок-концерт, – в Мурманске проходит ярмарка «На Севере – учиться!». Она стартовала 28 августа и продлится до 1 сентября.

С 11.00 и до 19.00 на улице Воровского в областном центре идет торговля школьными принадлежностями, живыми цветами, выпечкой, сувенирами и другими товарами местных производителей. Кроме того на ярмарке организованы красочные фотозоны, установлены качели.

Организаторы предлагают всем желающим бесплатно отправить тематическую открытку родным и близким в любой уголок России.

– В домике для поздравлений можно бесплатно распечатать фото, выложенное в Instagram с хэштегом #насевереучиться. Или зайти и воспользоваться сервисом буккроссинга, поделиться книгами с другими или взять себе в личную библиотеку, – сообщили организаторы.

Специальным подарком к празднику станет концерт мурманской группы «Почтовая Служба Бангкока» и рок-звезд русскоязычного YouTube – московской группы «Rock Privet». Его проведение запланировано на 1 сентября в 16.00.

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