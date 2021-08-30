До конца года в Мурманске появятся видеодомофоны

Постепенно другие города получат эту систему. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Мурманской области продолжают развивать проекты по безопасности, например, расширяется сеть камер с видеоналитикой.

Еще одна интересная инициатива - видеодомофоны.

- Первый город, который будет до конца года обеспечен видеодомофонами с функцией анализа и распознавания лиц это Мурманск. Следующий город – Кировск. Постепенно другие города получат эту систему. Она позволяет искать людей, минимизировать хулиганские выходки и преступления, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Речь идет о нескольких тысячах устройств.

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