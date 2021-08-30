До конца года в Мурманске появятся видеодомофоны

Постепенно другие города получат эту систему.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Мурманской области продолжают развивать проекты по безопасности, например, расширяется сеть камер с видеоналитикой.
Еще одна интересная инициатива - видеодомофоны.
- Первый город, который будет до конца года обеспечен видеодомофонами с функцией анализа и распознавания лиц это Мурманск. Следующий город – Кировск. Постепенно другие города получат эту систему. Она позволяет искать людей, минимизировать хулиганские выходки и преступления, - сообщили в правительстве Мурманской области.
Речь идет о нескольких тысячах устройств.
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