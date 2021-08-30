22-летнего жителя Мурманска будут судить за уклонение от службы в армии

Молодой человек не пришел в пункт призыва [снимок носит иллюстративный характер]. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске будут судить 22-летнего уклониста от армии. Как сообщили в прокуратуре Мурманской области, в отношении парня возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК РФ.

- В июне 2021 года обвиняемый был уведомленн о необходимости явиться в призывной пункт для отправки к месту прохождения военной службы. Но он умышленно уклонился от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от нее, - уточнили в ведомстве.

При этом парень через месяц сам пришел в отдел полиции с повинной. Материалы по этому уголовному делу уже направлены в суд. Мурманчанину грозит до двух лет лишения свободы.

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