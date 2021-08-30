План вакцинации от коронавируса в Мурманской области выполнен на 64%

Для северян работают 42 прививочные бригады. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мурманской области стабилизируется ситуация с коронавирусом стабилизируется. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил министр здравоохранения Дмитрий Панычев.

- Мы свернули 106 коек, делаем это очень осторожно. Общий фонд составляет 1303 койки, в том числе 123 с ИВЛ, 35% фонда свободно, - отметил профильный министр.

План по вакцинации выполнен на 64% - от коронавируса привились 223 тысяч человек. Только на минувших выходных в Ледовом дворце спорта укол сделали 2,5 тысячи человек. Всего в Мурманской области работают 42 бригады, в том числе 22 в подведомственных минздраву учреждениях.

Также в Заполярье провели уже 1,180 миллиона ПЦР-тестов.

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