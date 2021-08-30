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Общество30 августа 2021 8:32

Жители Мурманской области не будут платить за отопление летом

Новая схема будет действовать со следующего отопительного сезона
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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Северяне не будут получать квитанции за отопление летом.

Северяне не будут получать квитанции за отопление летом.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Весной этого года встал вопрос, что Мурманская область может перейти на новую схему оплаты за отопление: квитанции приходят не круглогодично, а только в те месяцы, когда батареи горячие.

Северянам предложили проголосовать и выбрать, как они хотят платить за тепло. И большинство выбрало возможность не тратиться летом. В правительстве региона соответствующее постановление уже подписали.

- Эти платежи будут более понятными и прозрачными для людей, потому что не будет корректировок. В соответствии с федеральным законом, мы можем перейти на эту систему в следующую зиму, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

При этом будет продуман вопрос с субсидиями, ведь плата в месяцы, когда есть отопление, вырастет, а при есть размер помощи останется прежним, некоторым северянам придется непросто.

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