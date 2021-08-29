Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье29 августа 2021 16:07

За сутки в Мурманской области 161 человек заболел коронавирусом

Мы собрали для вас последние новости по коронавирусу на 29 августа 2021 года
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Выздоровели 52 896 человек.

Выздоровели 52 896 человек.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 29 августа 2021 года, за последние сутки 161 человек узнал о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 67 848 человек, количество летальных исходов - 1812 (+9 за сутки). Больше всего зараженных наблюдается в Мурманске (+58, всего 33 672), Североморске (+11, всего 6072) и Кандалакшском районе (+22, всего 4661).

Выздоровели 52 896 человек. На лечении остаются 13 140 пациентов.

Напомним: в Мурманской области школьные линейки пройдут с коронавирусными ограничениями. 1 сентября мероприятия состоятся в очном формате.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Студенты в Мурманской области смогут заселиться в общежития по ПЦР-тесту. Об этом сообщил губернатор региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru