За сутки в Мурманской области 161 человек заболел коронавирусом

Выздоровели 52 896 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 29 августа 2021 года, за последние сутки 161 человек узнал о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 67 848 человек, количество летальных исходов - 1812 (+9 за сутки). Больше всего зараженных наблюдается в Мурманске (+58, всего 33 672), Североморске (+11, всего 6072) и Кандалакшском районе (+22, всего 4661).

Выздоровели 52 896 человек. На лечении остаются 13 140 пациентов.

Напомним: в Мурманской области школьные линейки пройдут с коронавирусными ограничениями. 1 сентября мероприятия состоятся в очном формате.

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