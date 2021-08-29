Число умерших от коронавируса в Мурманске на 29 августа 2021 года составило 1812 человек

На лечении остаются 13 140 пациентов. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 29 августа 2021 года - 1812 человек. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 9 человек.

Мурманская область остается на втором месте по смертности от ковида, уступая лишь Санкт-Петербургу.

За последний день выявили 161 новый случай заражения COVID-19. Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 67 848 человек. Наибольшее количество заболевших приходится на Мурманск, Североморск и Кандалакшский район.

Выздоровели 52 896 северян, на лечении остаются 13 140 пациентов.

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