В Апатитах двое мужчин устроили стрельбу из окон квартиры

Дверь квартиры, откуда слышались выстрелы, открыл мужчина в военной форме. Фото: hibinform.ru

Вечером 28 августа в доме №19 по улице Бредова двое мужчин открыли стрельбу из окон квартиры на пятом этаже. О случившемся сообщили в полицию жильцы.

Первыми к месту происшествия прибыли полицейские патрульно-постовой службы и участковый уполномоченный. Дверь квартиры, откуда слышались выстрелы, открыл мужчина в военной форме.

Он пояснил стражам порядка, что отмечает наступившие выходные вместе с приятелем, а на прямой вопрос про стрельбу ответил, что религиозные убеждения не позволяют ему брать в руки оружие.

- Однако работавшая в доме следственно-оперативная группа быстро сумела собрать немало доказательств, свидетельствующих, что стрельба велась именно из этой квартиры. После беседы с полицейскими следователями и оперативником уголовного розыска мужчины перестали скрывать очевидное и выдали оружие, - сообщает издание "Хибинформбюро".

Также у одного из мужчин изъяли пневматическую винтовку.

Какую ответственность понесут злоумышленники, станет известно после окончания полицейской проверки.

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