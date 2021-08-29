Потерявшиеся в районе Белокаменки олени нашлись

Фото: Елена Яковлева

На днях в Кольском районе искали двух заплутавших оленей. Хозяйка выпустила их на выгул, а те не вернулись домой. К счастью, животных удалось найти целыми и невредимыми.

- Милые, добрые люди, я благодарю всех неравнодушных людей советами и реальной помощью в поиске двух моих потеряшек - Йоха и Лиз. Я нашла их по звонку женщины из Мишуково. Олени не могли найти выход на лесную дорогу к дому и поэтому искали его вдоль залива. И когда они подошли к началу тропинки на эту дорогу, то очень обрадовались. Все же мир полон доброты и любви! - сообщила Елена Яковлева в паблике "Белокаменка | Арктик СПГ-2".

Напомним: пропавшую в Хибинах собаку-спасателя нашли. Четвероного друга по кличке Ракета искали с середины августа.

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