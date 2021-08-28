Число умерших от коронавируса в Мурманске на 28 августа 2021 года составило 1803 человека

За минувшие сутки в в области умерло 9 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 28 августа 2021 года - 1803 человека. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 9 человек.

Мурманская область остается на втором месте по смертности от ковида, уступая лишь Санкт-Петербургу. В заполярном регионе фиксируется 237 умерших на 100 тысяч населения. За последний день выявили 163 новых случая заражения COVID-19. Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 67 687 человек. Наибольшее количество заболевших приходится на Мурманск, Североморск и Кандалакшский район.

Выздоровели 52 853 человека, на лечении остается 13 031 пациент.

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