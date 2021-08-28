Любителей кино приглашают снять короткометражный фильм за 72 часа

Организаторы приглашают принять участие в проекта всех желающих. Фото: "Арктическое кино: начало"

Проект "Арктическое кино" начинает набор участников для обучения азам кинематографа. Вас познакомят с профессиями режиссера, сценариста, оператора и помогут создать короткометражный фильм "Снять за 72 часа".

- В течение трех с половиной месяцев под руководством организаторов проекта и приглашенных экспертов участники пройдут обучение азам кинопроизводства, сформируют команды и создадут собственный кинопроект, - рассказал редакции "КП"-Мурманск" организатор и идейный вдохновитель проекта Алексей Мосин.

Участие в конкурсе бесплатное. Проект реализуется при участии фонда поддержки петербургского кино "Чистые грезы" и на грант министерства культуры Мурманской области. Завершится проект 15 декабря.

Для участия нужно как можно скорее написать на страницу организаторов "Дыхание Арктики" . Более подробная информация находится здесь: https://vk.com/arcticfilms.

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