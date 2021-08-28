В Мурманске пройдет кубок по мотофристайлу

За 90 секунд райдерам надо выполнить серию прыжков Фото: Михаил ФРОЛОВ

29 августа, в воскресенье на территории Долины Уюта пройдут первые соревнования «Кубок Арктики» по мотофристайлу. Экстремальные соревнования пройдут впервые в Мурманске, где можно будет увидеть захватывающие трюки на мотоциклах, лучших в своем деле, участников Чемпионата Мира. В соревнования включены два этапа: квалификация и финал. Основное задание - за 90 секунд выполнить серию прыжков.

Если вы хотите посмотреть соревнования, то надо поторопиться: в 15.00 начнется церемония открытия праздника, а уже в 16.30 будет проходить награждение победителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске на Карла Либкнехта горела автомастерская. Пожар был хорошо заметен даже издалека (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru