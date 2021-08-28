Серьезное ДТП произошло в Кольском районе

В Кольском районе по дороге в аэропорт столкнулся легковой автомобиль SsangYong Kyron и КамАЗ. Фото: Светлана УФИМЦЕВА

В Кольском районе по дороге в аэропорт столкнулся легковой автомобиль SsangYong Kyron и КамАЗ. По словам очевидцев легковой автомобиль пострадал очень сильно, кого-то увезли на скорой, рядом ходит девушка, плачет. Второй автомобиль КамАЗ с пассажирским кунгом, предположительно, Велесстроя, вынесло в кусты.

- Никогда не любил этот перекресток, особенно зимой когда не видно разметки, чуть больше скорость и теряешь дорогу, если в сторону Мурманска, - пишет Владимир Николаев в группе "ДТП ЧП Мурманск".

ГИБДД прокомментировало ситуацию с ДТП: - По предварительной информации: 28.08.2021 года в 10 часов 35 минут, на 2 км автоподъезда к аэропорту произошло столкновение двух транспортных средств: автомобиля SsangYong Kyron и Камаз. В результате ДТП 3 человека получили телесные повреждения и один человек погиб. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. По данному факту проводится проверка.

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