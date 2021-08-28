В Кильдинстрое в парке "Патриот" открылся форум "Армия-2021"

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" в Санкт-Петербурге на День ВМФ Фото: Артем КИЛЬКИН

28 августа в Кильдинстрое открылся военно-технический форум «Армия-2021» под эгидой Северного флота. Торжественные мероприятия прошли в Североморске под руководством командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева.

- Уровень оснащенности современной техникой и вооружением на Северном флоте превышает 62 процента, - отметил командующий Северным флотом, - к нам приходят совершенно новые системы, четвертого поколения, которые успешно внедряются.

Жители области и гости смогут посетить развёрнутые выставки вооружения и военной техники в гарнизонах Североморске, Сафоново и в Парке «Патриот» возле поселка Кильдинстрой. В Кильдинстрое развернули 10 тематических площадок, можно в работе увидеть танк Т-80БВМ, двухзвенный снегоболотоход «Алеут», мотовездеход АМ-1.

В Сафоново в Музее Военно-воздушных сил СФ можно осмотреть историческую технику - бронетанковую, авиационную и лендлизовскую. Так же всю субботу и воскресенье в Североморске будут открыты для посещения боевые корабли Северного флота: фрегат «Адмирал флота Касатонов» и эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков».

В форуме принимает участие 18 воинских частей, покажут более 200 единиц боевой современной и исторической техники, работать на мероприятии будет более 1000 человек.

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