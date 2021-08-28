Мама с протезами рук: Маргарита Грачева и ее супруг и Мурманской области стали родителями

Мама-трансформер в кубе. Фото: Маргарита Широкова

Маргарита Грачева, девушка, которой несколько лет назад ревнивый муж отрубил кисти обеих рук, в третий раз стала мамой. У нее уже есть двое детей с от первого несчастливого брака, сейчас же ребенок родился в втором замужестве.

Напомним, что Маргарита после ужасных событий вышла замуж за уроженца Мурманской области. О том, что пара ждет ребенка молодые рассказали еще в апреле, сейчас же радостное событие наконец случилось.

- Сегодня я стала мамой-трансформером в кубе. Наш маленький (хотя и не очень маленький) мальчик родился 25 августа в 10.10! 3700 г, 53 см, - написала Маргарита в в соцсетях.

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