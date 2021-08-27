Губернатор Мурманской области о случае живодерства с котенком : "Этот ужас ни в какие ворота не лезет"

Виновные понесут наказание. Фото: правительство МО

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на прямой линии в Instagram прокомментировал резонансную ситуацию с малолетними живодерами из Колы, которые изувечили котенка. По словам главы региона, личности школьников установлены. С ними работает полиция.

Известно, что один из детей находится под опекой, а второй из довольно благополучной семьи.

- Тот ужас, что допустили дети, ни в какие ворота не лезет. Даже досмотреть видео до конца не получилось, - отметил Андрей Чибис.

Губернатор подчеркнул, что виновные понесут наказание в соответствии с законом.

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