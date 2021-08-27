Губернатор Мурманской области о случае живодерства с котенком : "Этот ужас ни в какие ворота не лезет"

Виновные понесут наказание. Фото: правительство МО
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на прямой линии в Instagram прокомментировал резонансную ситуацию с малолетними живодерами из Колы, которые изувечили котенка. По словам главы региона, личности школьников установлены. С ними работает полиция.
Известно, что один из детей находится под опекой, а второй из довольно благополучной семьи.
- Тот ужас, что допустили дети, ни в какие ворота не лезет. Даже досмотреть видео до конца не получилось, - отметил Андрей Чибис.
Губернатор подчеркнул, что виновные понесут наказание в соответствии с законом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Андрей Чибис о краже в больнице и избиении ребенка: "Эти преступления должны расследоваться максимально открыто". На встрече с представителями силовых структур губернатор Мурманской области затронул тему резонансных случаев (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru