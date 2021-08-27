Погода в Мурманске на 28, 29 августа 2021 года: местами заморозки, днем до +16

До 30 августа погоду Кольского полуострова, в большей степени, будет определять антициклон, расположенный на севере Европы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области на выходных будет прохладно. Ночью ожидаются заморозки.

- 28 августа ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный, на севере местами сильный. Температура воздуха ночью +3 - 8, местами заморозки и до -3, днем +11 - 16 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

До 30 августа погоду на Кольском полуострове в большей степени будет определять антициклон, расположенный на севере Европы. В этот период в регионе ожидается преимущественно сухая погода, температура воздуха в пределах климатической нормы, в ночные часы местами заморозки. Лишь днем 30 августа, с приближением теплого фронта, ожидаются дожди и температура воздуха +12 - 17 градусов.

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