Жительница Мурманска представит регион на федеральном этапе конкурса "Воспитатель года России-2021"

Очный этап пройдет в Краснодарском крае с 7 по 8 октября. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Стартовал заключительный этап всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России-2021». Мурманскую область на федеральном этапе соревнования, в котором примут участие все регионы страны, будет представлять победитель регионального этапа конкурса - воспитатель детского сада Мурманска № 123 Светлана Дедовец.

- Финал профессионального состязания планируется провести в сентябре-октябре. Он включает как заочные, так и очные туры. На первом испытании заочного тура воспитатели представят свое интернет-портфолио, на втором – видеоролик-самопрезентацию «Я – педагог», - сообщили в министерстве образования и науки Мурманской области.

Очный этап пройдет в Краснодарском крае 7 и 8 октября. Конкурсантов ждет несколько испытаний - «Моя педагогическая находка», «Педагогическое мероприятие с детьми», «Мастер-класс» и «Ток-шоу».