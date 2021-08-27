Пропавшую в Хибинах собаку-спасателя нашли

Известно, что хвостатого отыскали в районе станции Имандра, в долине на пересечении рек. Фото: https://vk.com/narodnoetvx

Пол месяца в Мурманской области искали служебную собаку породы малинуа. Напомним: четвероногий друг по кличке Ракета приехал к нам в регион из Архангельска и потерялся в Хибинах.

К счастью, спустя несколько недель собака-спасатель нашлась! Об этом сообщили в группе "Хибины Апатиты Кировск Народное ТВ". - Ее нашли друзья-кинологи - Любовь Кошевая, бывшая коллега хозяйки, и друг семьи Михаил Ревин. Сейчас с Ракетой все хорошо! - отметили в паблике.

Известно, что хвостатого отыскали в районе станции Имандра, в долине на пересечении рек.

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