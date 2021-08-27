В Мурманской области ищут рабочего из Белокаменки

Приметы: рост 165 см, волос на голове нет, шрам на брови. Фото: Мурманск ДТП ЧП

В Мурманской области ищут рабочего со стройки в Белокаменке. 31-летний Азамат Мингазов пропал 24 августа, когда не вышел на работу. Трудится монтажником.

Приметы: рост 165 см, волос на голове нет, шрам на брови.

- Телефон отключен, в соцсетях не появлялся. Не первый раз работает на Севере и в пьянстве замечен не был. Родственники в Башкирии. Мать очень волнуется, - написал Антон Юлин в паблике "Мурманск ДТП ЧП".

Тех, кто знает, где находится мужчина и как с ним связаться, просят написать Антону.

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