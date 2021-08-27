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Здоровье27 августа 2021 14:40

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 27 августа 2021 года составило 1794 человека

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 27 августа 2021 года
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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Выздоровели 52 785 человек, на лечении остаются 12 945 пациентов.

Выздоровели 52 785 человек, на лечении остаются 12 945 пациентов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 27 августа 2021 года - 1794 человека. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 9 человек.

Мурманская область остается на втором месте по смертности от ковида, уступая лишь Санкт-Петербургу.

За последний день выявили 166 новых случаев заражения COVID-19. Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 67 524 человека. Наибольшее количество заболевших приходится на Мурманск, Североморск и Кандалакшский район.

Выздоровели 52 785 человек, на лечении остаются 12 945 пациентов.

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