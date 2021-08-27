Журналистка из Мурманска Надежда Сарсакова умерла в Курске на 72-м году жизни

Редакция "КП-Мурманск" выражает соболезнования родным и близким Надежды Дмитриевны. Фото: Курский дом журналиста / domjour-kursk.ru

Печальная новость пришла из города Курска. Там на 72-м году жизни умерла Надежда Сарсакова - журналист из Мурманска. Здесь ее знали под псевдонимом Добычина.

Надежда Сарсакова родилась в 1950 году в Тверской области, а в 1978-м окончила филологический факультет Одесского государственного университета. Работала корреспондентом и редактором в газете «На стройке», заведовала бюро пропаганды художественной литературы Мурманской организации Союза писателей СССР.

Долгое время работала методистом ДК имени Кирова, была директором центра "Надежда". При Северной торгово-промышленной палате выпускала журнал "Северный меркурий", сотрудничала с газетами «Комсомольская правда"-Мурманск», «Территория закона», «Деловой Север».

Надежда Дмитриевна написала несколько книг для взрослых и детей: «На одной с тобой земле», «Я, любимая твоя…», «Так понимаю… Так живу…», «В нашем городе морском…».

Редакция "КП"-Мурманск" выражает соболезнования родным и близким Надежды Дмитриевны.

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