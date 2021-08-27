Троллейбусы в Мурманске переходят на осеннее расписание

Новое расписание будет действовать с 30 августа.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
АО "Электротранспорт" сообщило на своем сайте о переходе троллейбусов № 3, 4, 6, 10 на осеннее расписание. Традиционно летом количество машин на маршрутах сокращается и увеличивается между ними интервал движения. Осенью, когда мурманчане возвращаются из отпусков и начинается школьная пора, потребность в общественном транспорте увеличивается.
Новое расписание будет действовать с 30 августа, найти его можно по этой ссылке.
АО "Электротранспорт" желает всем приятных поездок!
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