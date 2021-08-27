Жители Мурманской области с сердечно-сосудистыми заболеваниями будут два года получать бесплатные лекарства

С начала 2021 года данной категории пациентов выписано 12 тысяч рецептов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В течение двух лет жители Мурманской области, перенесшие определенные сердечно-сосудистые заболевания, будут получать льготные лекарства. Речь идет о тех пациентах, кто перенес острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, кому были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний. Раннее эти категории граждан могли получать бесплатные лекарства только в течение одного года. Теперь этот срок увеличен до двух лет. Отсчитываться он будет с даты постановки на диспансерное наблюдение в поликлинике. Однако стоит помнить, что воспользоваться этим правом смогут только те, кто не получил инвалидность.

- Реализация проекта позволяет обеспечить непрерывность лечения граждан, перенесших сосудистые заболевания и ряд операций на сосудах сердца, и является важной мерой, направленной на снижение смертности от болезней системы кровообращения, – сообщили в министерстве здравоохранения Мурманской области.

С начала 2021 года данной категории пациентов выписано 12 тысяч рецептов. Правом на получение бесплатных лекарств воспользовались 2039 человек.

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