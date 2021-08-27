Какое кино смотрят в Мурманске?

Любимым жанром у жителей региона стали комедии: на долю такого развлекательного контента приходится порядка 40% от общего числа просмотров. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С начала 2021 года в прокат вышло почти 100 отечественных фильмов. Ко дню российского кино аналитики МегаФона вычислили, какие из них больше всего полюбились зрителям. По данным собственного сервиса МегаФон ТВ, самой популярной картиной у мурманчан стала вторая часть комедии «Последний богатырь. Корень зла»*.

В рейтинг новинок отечественного кинематографа, составленный аналитиками, также вошли семейные фильмы «Родные»* и «Пара из будущего»*. Замыкают топ-5 боевик о российских бойцах в Центральноафриканской Республике «Турист» и короткометражка «Сексоголики»*.

Любимым жанром у жителей региона стали комедии: на долю такого развлекательного контента приходится порядка 40% от общего числа просмотров. Следом за ними идут драмы (25%). Также аналитики отметили, что несмотря на то, что топ возглавляют российские фильмы, в целом мурманчане предпочитают зарубежные ленты – их смотрят почти 80% пользователей сервиса.

При этом с сериалами наблюдается обратная ситуация. Здесь напротив, жители области отдают предпочтение отечественным многосерийным картинам – на их долю приходится около 60% от общего числа просмотров. Среди новинок самыми популярными стали «Happy End»**, «Совершенно летние»** и «Непосредственно Каха. Женитьба»*.

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